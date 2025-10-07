Muğla'da "İlk Kıblemiz Kudüs" konulu basın açıklaması yapıldı

–Muğla'da, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Menteşe İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "İlk Kıblemiz Kudüs" konulu basın açıklaması düzenlendi.

Menteşe ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik koordinatörleri ile manevi danışmanların rehberliğinde, Diyanet Genç Gönüllüsü gençlerden oluşan "Diyanet Geçerken Kulübü" tarafından düzenlenen programda, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik duyarlılık vurgulandı.

Açıklamayı okuyan Kulüp yöneticisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yıldız Soğuksu, 7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı'nın yıldönümünde Gazze'deki insanların sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Üniversiteli gençler olarak vicdanlarını, insanlıklarını ve kardeşliği haykırmak için bir araya geldiklerini belirten Soğuksu, "Yapılan zulüm insanlık dışıdır; her fırsatta ve her platformda bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Uluslararası kuruluşların ve özellikle İslam ülkelerinin daha etkin ve sorumluluk sahibi adımlar atmasını talep ediyoruz. Zalimler tarafından şehit edilen kardeşlerimize rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.