Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, eski günlerine hasret

        DURMUŞ GENÇ - Muğla ve çevresinde bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle Milas ilçesindeki Bafa Gölü'nde kirlilik ve kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, eski günlerine hasret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Muğla ve çevresinde bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle Milas ilçesindeki Bafa Gölü'nde kirlilik ve kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

        Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesindeki Bafa, doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

        Havzasında 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türe de ev sahipliği yapan göl, aralarında flamingoların da bulunduğu nesli tehlike altında olan birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa'da, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sular 40 metre civarında çekildi.

        Bafa'da, artış gösteren su yosunu nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Gölün belli kısımlarında yaşanan kirlilik nedeniyle bazı kayık ve tekneler su yosunlarının içinde kaldı.

        İç kısımlarında halen flamingo ve diğer kuş türlerinin beslendiği görülen Bafa Gölü'nün tekrar eski günlerine dönmesini bekleyen bölge sakinleri kuraklıktan endişe ediyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, Bafa Gölü'nün son yıllarda yoğun kirlilik tehditleriyle mücadele ettiğini söyledi.

        Kuraklık ve beraberinde bölgedeki sanayi tesislerinden gelen kirleticilerin göl içerisinde kirlilik konsantrasyonunun artmasına neden olduğunu belirten Özçelik, şöyle konuştu:

        "Özellikle Kapıkırı bölgesinde kabuklu deniz canlılarının kıyıya vurduğunu gözleyebiliyoruz. Bu canlılar göl habitatının korunması için oldukça önemli. Göl suyunun filitrasyonunu gerçekleştirerek gölün rahat bir nefes almasını sağlıyorlar. Bu canlıların ölmesi özellikle göl içerisindeki oksijen konsantrasyon düşüklüğüne ve göle giren kirletici miktarındaki artışların fazla olduğuna işaret ediyor."

        Tarım ve Orman Bakanlığının 8 gölde "Acil Eylem Planı" başlattığını hatırlatan Özçelik, Bafa'nın de bu göllerden biri olduğuna dikkati çekti.

        Özçelik, hazırlanan eylem planı çerçevesinde göle giren kirleticilerin denetim altına alınacağını ve su miktarının kontrol edileceğini vurgulayarak, Bafa'nın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı

        Benzer Haberler

        Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda kilise bulundu
        Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda kilise bulundu
        Bodrum FK keskin virajlara girecek
        Bodrum FK keskin virajlara girecek
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da "Büyükşehir Belediyesi Personel Cumhuriyet Kupası" turnuvası başla...
        Muğla'da "Büyükşehir Belediyesi Personel Cumhuriyet Kupası" turnuvası başla...
        Muğla'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Muğla'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Muğla'da "İlk Kıblemiz Kudüs" konulu basın açıklaması yapıldı
        Muğla'da "İlk Kıblemiz Kudüs" konulu basın açıklaması yapıldı