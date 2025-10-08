Habertürk
        Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:44
        Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.

        Kentte dün etkili olan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

        İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği 2 bin 100 rakımlı Girdev Yaylası'nın bazı noktaları, beyaz örtüyle kaplandı.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin yüksek rakımlı dağlarının karla buluştuğunu belirterek, "Doğanın bu büyüleyici manzarasıyla birlikte kış mevsimine 'merhaba' diyoruz." dedi.

