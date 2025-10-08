Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belgesi verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belgesi verildi.

        Yat Limanı'nda bir kadının silahlı saldırıya uğramak üzere olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti.

        Kadına saldırı halinde elinde silah bulunan kişi, polis ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesiyle kısa sürede etkisiz hale getirildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile polis memurlarını teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirerek kutladı.

        Polislerin soğukkanlı ve kararlı tutumları sayesinde olası bir facianın önlendiğini belirten Kaya, kamu güvenliği adına özveriyle görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Marmaris'te "Amatör Spor Haftası" kutlandı
        Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Muğla'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda kilise bulundu
        Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda kilise bulundu
        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, eski günlerine hasret
        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, eski günlerine hasret
        Bodrum FK keskin virajlara girecek
        Bodrum FK keskin virajlara girecek
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı