Marmaris'te bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belgesi verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadını silahlı saldırıdan kurtaran polislere teşekkür belgesi verildi.

Yat Limanı'nda bir kadının silahlı saldırıya uğramak üzere olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Kadına saldırı halinde elinde silah bulunan kişi, polis ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesiyle kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile polis memurlarını teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirerek kutladı.

Polislerin soğukkanlı ve kararlı tutumları sayesinde olası bir facianın önlendiğini belirten Kaya, kamu güvenliği adına özveriyle görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür etti.