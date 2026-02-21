Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da genç sanatçılar Tlos Antik Kenti'nde tarihe dokundu

        Muğla'da "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda gençler, Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Tlos Antik Kenti'nde yaptıkları seramik çalışmasıyla tarihi sanatla harmanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:31
        Muğla Valiliğinin koordinasyonundaki "Muğla Gençlik Yılı" faaliyetleri, kentin tarihi mekanlarında devam ediyor.

        Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından organize edilen “Gençlerin Sanatı Yarının Mirası” programı, Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

        - Tarihi mekanda açık hava atölyesi

        Etkinlik kapsamında bir araya gelen gençler, uzman rehberler eşliğinde antik kenti gezerek bölgenin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

        Likya Birliği'nin en önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos'taki kaya mezarları, antik tiyatro ve Roma dönemi kalıntıları hakkında bilgi alan katılımcılar, incelemelerinin ardından açık havada kurulan seramik atölyesinde masa başına geçti.

        - Geçmişin figürleri seramikle canlandı

        Gençler antik kentteki büst, figür ve mimari detaylardan ilham alarak kendi seramik eserlerini tasarladı. Tarihi atmosferde gerçekleştirilen çalışmada, binlerce yıllık kültürel mirasın genç nesillere aktarılması ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de yaşadıkları coğrafyanın tarihsel derinliğini kavramalarına yardımcı olduğunu belirtti.

        Programın, Muğla'nın farklı antik kentlerinde benzer temalarla devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

