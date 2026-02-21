Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi

        Marmaris Devlet Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bölgedeki sevk oranlarını düşürmek amacıyla teknik altyapısını güçlendirerek yeni tıbbi hizmetleri devreye aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmaris Devlet Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bölgedeki sevk oranlarını düşürmek amacıyla teknik altyapısını güçlendirerek yeni tıbbi hizmetleri devreye aldı.

        Marmaris'te sağlık hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, evde bakım hizmetlerinden cerrahi müdahalelere, teknolojik yeniliklerden hastane bahçesinde trafik düzenlemesine kadar önemli adımlar atıldı.

        - Yoğun bakımda üst seviye hizmet dönemi başladı

        Hastanenin sunduğu en kritik hizmetlerden biri olan yoğun bakım servisi, teknik altyapı ve kapasite iyileştirmelerinin ardından 2. basamaktan 3. basamağa yükseltildi. Bu statü değişikliği ile birlikte daha ağır ve komplike vakaların tedavisi başka bir merkeze sevk edilmeden hastane bünyesinde yapılabilecek.

        - Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı devreye alındı

        Hastaneye atanan Mikrobiyoloji Uzmanı ile birlikte Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı tam kapasiteyle faaliyete geçti.

        Laboratuvarın devreye girmesiyle enfeksiyon hastalıklarının erken tanısı ve doğru antibiyotik tedavisinin planlanması hedefleniyor.

        Laboratuvarda, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve parazitoloji analizleri, kültür ve antibiyogram çalışmaları, antibiyotik direnç sürveyansı ve hızlı antijen testleri rutin olarak yapılmaya başlandı.

        - Engelli ve yatağa bağımlı hastalara mobil diş hizmeti

        Özel gereksinimli bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mobil Diş Ünitesi hizmete alındı.

        Evde bakım kapsamında olan ve yatağa bağımlı hastalar, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hastaneye nakil gerekmeden yerinde alabilecek. Bu uygulama ile nakil kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesi ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Hastanede branş çeşitliliğini ve tanı gücünü artırmak üzere katarakt cerrahisi ameliyatları için gerekli teknik donanım ve fiziki şartlar tamamlandı.​​​​​​​

        Bakanlık onay sürecinin ardından katarakt operasyonlarının kısa sürede başlatılması planlanıyor.

        İşitme kaybı tanısında kullanılan odyoloji cihazı son teknolojiyle yenilenerek tanı süreçleri daha hassas hale getirildi.

        Ayrıca, yeni planlamalarla Üroflowmetri (idrar akış testi) ve bronkoskopi işlemlerinin hastane bünyesinde yapılabilmesi için cihaz temin süreci hızlandırıldı.

        Hasta ve hasta yakınları için sağlık hizmetlerinin yanı sıra fiziksel alanlarda da araç yoğunluğunu gidermek amacıyla genişletme çalışmaları başlatıldı.


        Düzenleme ile ambulansların giriş-çıkışlarının hızlandırılması ve hasta güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Muğla'da genç sanatçılar Tlos Antik Kenti'nde tarihe dokundu
        Muğla'da genç sanatçılar Tlos Antik Kenti'nde tarihe dokundu
        Köyceğiz'in son ayakkabı ustası, emekli oldu ama mesleğini bırakamadı
        Köyceğiz'in son ayakkabı ustası, emekli oldu ama mesleğini bırakamadı
        Menteşe'de sağanak yağışların ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalı...
        Menteşe'de sağanak yağışların ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalı...
        Tlos Antik Kenti'nde tarih sanatla canlandı
        Tlos Antik Kenti'nde tarih sanatla canlandı
        Dalaman Akköprü Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılıyor
        Dalaman Akköprü Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılıyor
        Lider Muğlaspor zirvedeki yerini korumak istiyor
        Lider Muğlaspor zirvedeki yerini korumak istiyor