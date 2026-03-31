Muğla'da sağanak sonrası su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi. Merkez ilçe Menteşe'de cumartesi gününden itibaren aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor. İlçeye cumartesi 24 saatte 130 kilogram yağış düştü. Kentte yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu kenarındaki bazı tarım alanlarını su bastı. Bölgedeki su altında kalan tarım arazileri dronla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.