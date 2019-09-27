Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Milas'ta tırın kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. ...

Milas'ta saat 16.00 sıralarında Halilbey Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde sürücüsü Mustafa Ateş (51)'in kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan 07 MLB 37 plakalı tır, önce yol kenarında park halindeki araçlara ardından ise kaldırımda Karacahisar Mahallesine gitmek için dolmuş bekleyen Seyhan Pınar (58)'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Özel bir hastaneye kaldırılan tır şoförü Mustafa Ateş'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MUĞLA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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