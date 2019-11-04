Milaslı sporcular Yüzme şampiyonasından derece ile döndü

Bodrum'da düzenlenen 11. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na katılan Mylasa Spor Kulübü yüzücüleri ve triatlon sporcuları parkurları başarıyla tamamlayarak 1’incilik, 2’incilik ve 3’üncülük elde etti.

11. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da düzenlendi. Mylasa Spor Kulübü Antrenörleri Haki Güngör ve Pınar Güngör eşliğinde çalışmalarını sürdüren maraton yüzücüleri ve triatlon sporcuları yarışlarda Milas’ı temsil etti. Aysima Gezgin, Arda Yiğit Kocaman ve Arda Kumbaracı 1,5 kilometrelik parkurda mücadele ederek parkuru başarılı bir şekilde tamamladı.

Triatlon sporcularından Aysu Türkoğlu bayanlar 10 kilometre parkurunu 2 saat 56 dakikada yüzerek 1’incilik, Demir Kesici erkekler 10 kilometre parkurunu 2 saat 51 dakikada yüzerek 2’incilik,Mehmet Emre Şahin ise erkeklerde 5 kilometre parkurunu 1 saat 21 dakika yüzerek 3’üncülük elde etti. Sporcuların antrenörleri Haki Güngör ve Pınar Güngör 1,5 kilometre parkurunda yüzerek sporcularına destek verdi.

Ayrıca triatlet Demir Kesici triatlon branşında Muğla’yı milli takım seçmelerinde temsil etmeyi başaran ilk triatlon sporcusu oldu.

MUĞLA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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