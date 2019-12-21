Köyceğiz’de yeni yıl öncesi 70 bin TL değerinde sahte alkol ele geçirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alınırken, 70 bin TL değerinde sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede merdiven altı tabir edilen atölyelerde sahte alkol üreterek sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan operasyonda N.A. ve S.Ö. gözaltına alınırken, şüphelilerden T.Ö. el yapımı sahte içkiyi satarken suçüstü yakalandı. T.Ö. ile birlikte 15 alkol şişesi ve üzerindeki 60 TL’ye el kondu. Şüphelilere ilişkin 4 ayrı adreste yapılan aramalarda ise piyasa değeri 70 bin TL olan 885 kilo etil alkol, 429 litre sahte rakı, 27 adet şarap, 8 ölçü aparatı, 2 litre anason ele geçirildi. Aramalarda ayrıca ele geçirilen bir adet sahte kimlik ile yarı otomatik ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

İlçe genelinde kaçak ve sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.



MUĞLA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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