Muğla’nın en güzel kafesi ‘Down Kafe’ Fethiye’de açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, engelsiz bir şehirde yaşamaları için bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Down Sendromlu bireylerin öncelikli olacağı, engelli gençlerin istihdam edilerek sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerini, sosyal bir ortamda iş hayatında aktif yer alarak üretime katılmalarını amaçlayan Muğla’nın en güzel kafesi Down Kafe, Fethiye ilçesinde açılıyor.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün seçim vaatlerine yazacak kadar önemsediği, engelli bireylerin bir engelini daha ortadan kaldıracak proje Fethiye Belediyesi’nin 05.12.2019 tarihli meclis kararı ile Büyükşehir Belediyesi’ne verilen Uğur Mumcu Parkı içerisindeki taşınmazda hayata geçiriliyor.



“Bu kafe engellerin sevgiyle, hep birlikte aşılabileceğinin mekanı olacak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün doğal ve eşsiz güzelliklere sahip olan Muğla’da büyük bir aile olduklarını, her aile ferdi için daha yaşanır bir şehir oluşturmak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Down Kafe’nin yer tahsisi için Fethiye Belediyesi’ne ve Başkan Alim Karaca’ya teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün iş birliği ve uyum içerisinde Muğlalı hemşerilerine en güzel hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla’da 13 ilçemiz, 569 mahallemizle büyük bir aileyiz. Kıyısaldan kırsala bu geniş coğrafyada her vatandaşımız için hizmet ve projeler üretiyor, ailemizin her ferdinin yüzündeki gülümseme için çalışıyoruz. Güzel ilçemiz Fethiye’de açacağımız belki de Muğla’nın en güzel kafesi olacak. Down Kafe’de down sendromlu evlatlarımız çalışacak. Büyük bir ailenin fertleri olarak onların sosyal ve ekonomik hayat içinde yer almalarını, sosyal bir ortamda iş hayatı içerisinde aktif rol almalarını, temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, engelli olan ve olmayanların ortak bir mekanda buluşarak iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kafe engellerin sevgiyle hep birlikte aşılabileceğinin mekanı olacak. Ön yargılardan uzak, sevgiyle hizmet edilen, hoşgörüyle ve güler yüzle içeceklerin yudumlandığı, yüzlerin güldüğü bu kafe belki de Muğla’mızın en güzel kafesi olacak” dedi.

