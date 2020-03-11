‘Kalk Gidelim’ dizi ekibinden hatıra ormanı

Çekimleri Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde devam eden ‘Kalk Gidelim’ dizi ekibi 100’üncü bölüm anısına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alana ekipte bugüne kadar yer alan tüm isimler için fidan dikti.

TRT1 ekranlarında Cumartesi günleri ekrana gelen ve çekimleri Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yelişyurt mahallesinde devam eden ‘Kalk Gidelim’ dizisinin 100’üncü bölümü anısına Muğla’da ‘Kalk Gidelim Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

Menteşe ilçesi Düzeyn mevkiinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alanda gerçekleştirilen ‘Kalk Gidelim Hatıra Ormanı’ fidan dikim törenine Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, dizinin oyuncu ve teknik ekibi katıldı.

Kalk Gidelim dizisi ekibi için tahsis edilen alana bugüne kadar dizinin oyuncu ve yapım ekibinde yer alan tüm isimler adına fidan dikim alanı açıldı. Oyuncular kendileri için ayrılan alanlara fidanlarını diktikten sonra isimlerini fidanlara bağladı.

Dizinin kadın başrol karakterlerinden Mehtap Bayri, “Çok mutluyuz. Öncelikle yapım şirketimiz ve yapımcımıza çok teşekkür ediyorum. Üç yıldır buradayız ve dizimizde emeği geçen herkesin adına başından beri 100 bölümdür emeği geçen herkesin adına birer fidan dikildi. Ormanlarımız koruyalım ve doğayı sevelim diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuncu Ufuk Özkan, geleceğe fidan diktiklerini belirterek, “Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana hakikaten çok önemli. Çok anlamlı, emeği geçen herkesin ismine bugün burada fidan dikildi. Umarım bu başka duyarlı insanlara da sirayet eder. Böyle bir organizasyon içerisinde olmaktan çok mutluyum ve gururluyum” dedi.

Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, “Bugün Kalk Gidelim ailesi olarak bir hatıra ormanı oluşturduk. Sağolsunlar Orman Müdürlüğümüz, Tarım Orman İl Müdürlüğümüz desteğiyle bir orman tahsis edildi ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza birinci bölümden itibaren ismine fidan diktik. Aile olarak üç senedir yaşıyoruz. Bütün misafirperverliğin karşılığında bu güzel Muğla’mıza bir teşekkür mahiyetinde ardımızda bir orman bırakmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz bugüne kadarki tüm misafirperverliği ve yardımları için yöre halkına yöneticilerine. İnşallah seneye bir başka ormana daha dikmek isteriz. İnşallah yine burada oluruz” dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Bugün bizim teşkilatımız için de güzel bir gün. Böyle bir hatıra ormanı ile farkındalık oluşturdukları için Kalk Gidelim dizi ekibine ve yapımcımıza ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu fidanlarımız ağaç olacak. Biz bakım zamanlarında da ekip olarak bekliyoruz. Bakımları da beraber yaparız. Seneye de gelecek yıllarda da bu etkinlikleri sürdürmek istiyoruz hep beraber. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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