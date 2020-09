MÜSİAD turizmi ‘Karavan Park’ projesi ile canlandıracak

Turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Karavan Park projesini hayata geçirirken, Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Muğla’nın karavan turizmi için önemli bir nokta olacağını açıkladı.

Karavan turizminin önemli noktalarından birisini oluşturan Muğla’da MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir değerlendirmelerde bulundu. Demir, “Türkiye; tarihi, doğası ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının zengin kültür mirası ile dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm lokasyonu olarak öne çıkmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen başarılı tanıtım kampanyaları sayesinde, özellikle son yıllarda ülkemiz önemli bir turizm atağı gerçekleştirmiştir. Bizler de MÜSİAD olarak, Türkiye’nin turizm potansiyelini tamamıyla açığa çıkararak, dünyanın her noktasından turistin ilgisini ülkemize çekebilmek adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, dünyada yükselen bir trendle, önemli turizm yöntemlerinden biri olarak öne çıkan Karavan Turizmini ülkemizde yaygınlaştırmak ve karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye’yi eklemelerini sağlamak amacıyla Karavan Park projesini geliştirdik Proje ile Türkiye’ye gelen turistlerin, Türkiye’nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için, yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacağız” dedi.

“Karavan park projesi turizme can suyu olacak”

Demir, konaklama tesisleri ve otellerin, Covid19 salgınının beraberinde getirdiği gerekliliklerden dolayı tercih edilme oranlarının düştüğünü, bunun da turizm sektörünü ciddi anlamda etkilediğini, sektörden doğrudan ve dolaylı olarak gelir elde eden çalışan kitleyi de zor duruma soktuğunu belirtti. Demir, “Dolayısıyla, sektörün bir an önce eski performansına dönerek, Türkiye’nin yeniden yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olması, ülke ekonomimizin gelişmesi, istihdamın korunması ve artırılması bakımından son derece elzemdir. Karavan turizmi, özellikle salgının ardından tüm dünyada en fazla tercih edilen tatil yöntemlerinden oluyor. Bizler de bu yükselen turizm çeşidini en iyi şekilde ülkemizde canlandırarak, ülkemizin turizmden sağlamış olduğu geliri artırmayı hedefliyoruz.

MÜSİAD, Karavan Park Projesiyle; günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan projenin, turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu darboğazdan çıkış noktasında, can suyu olacağına inanıyoruz” dedi.

“Karavan Park rotası genişleyecek”

Karavan Park alanının yapılacağı ilk nokta olarak Trabzon’un Akçaabaat ilçesinde sahil şeridinde bir bölge ile Hıdırnebi Yaylası seçildiğini aktaran Demir, “Karavan Park projesiyle, Türkiye genelinde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurularak rotalar oluşturulabilecek. Proje kapsamında; karavan park alanlarında, her karavan için 80 ile 100 metrekare park alanı, temiz su, atık su boşaltım yerleri, elektrik, çeşitli sosyal donatılar ve 7/24 gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı alanlar yer alacak” dedi.

Karavan Park projesi kapsamındaki iller

Karavan Park projesi kapsamında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon şehirleri, ilk etapta Karavan Park rotasına eklenecek şehirler olacak.

Karavan Park rotasında yer alma noktasında yoğun ilginin olduğu diğer illerimizin projeye ilişkin çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve MÜSİAD tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen iller, proje kapsamında Karavan Park rotasına eklenebilecek.

