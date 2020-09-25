Tahliyesinin ardından Tuğçe'yi yine taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Muğla´da, iki ay önce üniversite öğrencisi Tuğçe Ç.'yi (21) taciz ve tehdit ettiği iddiası ile tutuklanıp, 22 Eylül´de elektronik kelepçe kontrolüyle serbest bırakılan Nurettin Şeyhmusoğlu (46), sosyal medyada tacize devam ettiği iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklandı. Selçuk AKBAŞ/ BODRUM, (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-25 21:38:25



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