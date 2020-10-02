Menteşe’de ‘Sağlık için hepimiz için’ denetimi Menteşe’de covid-19 denetimleri kapsamında ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile Kötekli Mahallesinde denetim yapıldı.

Menteşe ilçesinde ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile başlatılan Covid19 denetimleri Kötekli Mahallesinde devam etti.

Salgınla mücadelede başarının maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğuna dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İlk günden itibaren denetimlerimiz devam ediyor. Kaymakamımız Caner Yıldız ile birlikte Menteşe’de esnaflarımız ziyaret ediyor, vatandaşlarımızı Korona virüs salgınına karşı gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Akşam saatlerinde öğrenci kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyaretimizde öğrenci kardeşlerimiz ve esnaflarımıza maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularında gerekli uyarılarda bulunduk. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için ilçemiz genelinde ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.

Başkan Gümüş’ten vatandaşlara çağrı

Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz, diyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Buradan tüm vatandaşlarımıza, esnaflarımıza çağrıda bulunuyorum; herkes maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysunlar” dedi.

164 İş yeri denetlendi

Kötekli Mahallesinde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 164 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 3 işyerine sosyal mesafe, maske ve hijyen, 2 vatandaşa da maske konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

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