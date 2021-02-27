Fethiye potada zor deplasmanda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın namağlup lider Anadolu Efes'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.15'te çalacak. Ligde çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Fethiye, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle sezona yaklaşık 3 haftalık ara verilmeden önce 10 Şubat'ta Beşiktaş'a 76-65 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-02-27 10:24:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.