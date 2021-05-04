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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eve giren yılan korkuttu

İHA

Eve giren yılan korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yakalanan yılan İtfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye’nin Pazaryeri Mahallesi 256.sokaktaki bir evin yatak odasına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boz yılan ev sahiplerini korkuttu. Yatak odasında yılanı gören ev sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yılanı, evin yatak odasında zarar verilmeden yakalandı.
Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

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