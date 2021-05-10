Döktükleri gibi topladılar Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip kaçak moloz dökenler yakalandı

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kaçak moloz dökümü yapan bir firma, duyarlı vatandaşların sayesinde belirlenerek haklarında idari işlem yapıldıktan sonra döktükleri hafriyat toplatıldı. Başkan Aras, "Bodrum'un dağına, taşına, bitki örtüsüne saygılı olmayanlara karşı hep birlikte mücadelemiz sürecek" dedi.



Geçtiğimiz günlerde, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Karadere Mevkii'nde kaçak hafriyat döküldüğünü gören duyarlı bir vatandaş durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışma sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan firma tespit edildi. Çevreyi kirleten firmaya cezai işlem uygulanırken, dökülen hafriyatlar da aynı firma tarafından kaldırıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri, doğaya, çevresine saygılı halkımızın hassasiyetleri sayesinde, kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirletenleri tespit ediyor ve gerekli işlemleri uyguluyoruz. Bu tür yapılan her türlü davranış, eşsiz coğrafyamızın bitki örtüsüne, florasına, faunasına zarar vermektedir. İlçemizde hafriyat döküm sahaları bulunmasına rağmen böylesine davranış sergileyenlere karşı tedbir ve denetimlerimiz artarak devam ediyor" dedi.

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