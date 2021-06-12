Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

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Muğla'nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.



Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fehmi Özkul tarlasına giderken Akçabük mevkiinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Hareketsiz duran deniz kaplumbağasının sağlık durumundan şüphelenen Özkul durumu Datça Belediyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları kontrollerde deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirlerken, deniz kaplumbağası ekipler tarafından bölgeden alındı.

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