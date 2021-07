Büyükşehir’den yangın uyarısı Bayram tatilinde nüfusu 3 Milyona ulaşan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi, sigara izmariti, mangal, anız gibi yangına sebebiyet verebilecek konularda vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yaşanan orman ve anız yangınlarına karşı bayram tatiline gelen vatandaşları uyardı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle nüfusu yaklaşık 3 Milyona ulaşan Muğla’da, olası yangınların yaşanmaması için vatandaşların sigara izmariti, mangal, anız gibi yangına sebebiyet verebilecek konularda dikkatli olmalarını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaktığınız her ateşte canlıları düşünün” denilirken İtfaiye Dairesi Başkanlığının 6 aylık süre içerisinde 850 anız yangınına müdahale ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Geçen yıllara göre bu yıl meydana gelen anız yangınları daha da arttı. Yaşanan her yangında her türlü canlı, toprak, hava kirliliği ve birçok etmen zarar görüyor. En önemlisi de kontrolden çıkabilecek anız yangınları, başka alanlara sıçrayarak daha büyük felaketlere davetiye çıkartıyor. Bu yüzden yangınlara sebebiyet veren anızları temizlemek için yakılan ateş, araçla giderken, yolda yürürken veya herhangi bir yerde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, piknik sonrası söndürülmeyen ateş, tüketildikten sonra ortalığa bırakılan cam ve şişe kırıkları gibi konularda çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Kısacası ateş yakan herkesin sorumlu davranması yangınlara karşı büyük önem gerektiriyor. Vatandaşlarımız, bu tip durumlara dikkat ederse istemediğimiz yangınlarla karşılaşmayız. Olası bir durumda ise 112 Acil Çağrı Merkezinden itfaiyeye, idari ve adli mercilere haber vermeleri önemle rica olunur”

