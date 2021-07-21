Akyarlar'da ünlülere 90'lar partisi

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) ÜNLÜ sunucu ve oyuncu Cem Özer'le eşi Pınar Dura Özer işletmecisi oldukları işletmede, bayrama özel 90'lar partisi düzenledi. 90 yıllara damga vuran ünlü isimler, tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.Akyarlar Mahallesinde Cem Özer'le eşi Pınar Dura Özer işletmecisi oldukları Bodrum Porto Bianco Beach'te, bayrama özel 90'lar partisi düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan 90'lar eğlencesinde; Reyhan Karaca, Metin Özülkü, Sibel Alaş, Jale şarkılarıyla tatilcilere keyifli bir bayram yaşattı. DJ Hakan Eren de müzikleriyle eğlenceyi katladı. Aynı sahneyi paylaşan isimler, 90 yıllara damga vurmuş şarkıları seslendirirken tatilciler şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi. 2 saat süren konserde 90'lı yıllar yeniden yaşatıldı.

DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

2021-07-21 13:48:14



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