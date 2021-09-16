Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muğla’da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme sürecinde yaşananları anlatmak amacıyla Muğla’da üyeler ile bir araya geldi.

Kamu personeli toplu sözleşmesi sonrası Muğla’ya gelen MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim BirSen Muğla Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.



Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın son toplu sözleşme ile 21 kazanım bulunduğunu açıkladı. Yalçın, “Bu toplu sözleşmede 21 tane yeni kazanım var. Öncekileri saymıyorum. Bu toplu sözleşmede tarihi bir şeye imza attık. O da bu toplu sözleşme memur sendikacılığı tarihinde özellikle hatırlanacak, özellikle anılacaktır. Bu toplu sözleşme memur sendikacılığı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü toplu sözleşme ikramiyesi ile sendikalı ile sendikasız arasındaki makas 1 Ocak itibari ile 400, süreç tamamlandığı ise 500’ün üstüne çıktı. Onun için bu toplu sözleşmede memur sendikacılığı açısından tarihi bir adım atılmıştır. Sendikacılığa önem, sendikacılığa da değer katılmıştır. Artık sendikacılık özen kazandı, sendikalılık önem kazandı. Bu toplu sözleşmenin en önemli kısmı burasıdır. Ama sadece burası mı? 3600 ek gösterge gibi vaat havada geziyordu yıllardır. Şimdi icraata dönüşmek üzere. Yetkili sendika bu konuda gerekli çalışmayı yapıp masaya koyacak. MemurSen olarak alacağımız çok mesafenin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sözleşme ile 350 kazanım oldu. Toplu sözleşmelerde aldığımız kazanımlar 350’ye çıktı” dedi.

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’a konuşması sonrası Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Türk bayrağı hediye etti.

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