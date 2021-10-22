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Muğlalı fenomen bu defa Muğlalı öğrencilerin sorunlarını dile getirdi

İHA

Muğlalı fenomen bu defa Muğlalı öğrencilerin sorunlarını dile getirdi

Pandemiden sonra okulların açılması ile üniversitelerde ders başı yapan milyonlarca üniversite öğrencisinin en önemli sorunları arasında yer alan barına sorunu ve yükselen ev kiraları Muğla’da sosyal medya fenomeni Murat Meral tarafından mizah konusu edildi.
Meral, mizah içerikli hazırladığı videosu ile kiralar yüksek olduğu için kiralık ev bulmakta zorlanan öğrencilerin durumuna dikkat çekti. Video, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilirken adeta izlenme rekorları kırdı.
Muğla’da yaşayan ve uzun süredir yaptığı mizah içerikli videolarla sosyal medyada fenomen olan tiyatro oyuncusu ve yönetmen Murat Meral, öğrencilerin kira fiyatlarının yüksek olması veya kullanışsız eve verilen fahiş kira fiyatlarını konu aldığı videosunda ev sahibi rolüne büründü. Kiralık ev bakan öğrencilere kömürlük ve bodrumda yaşanılmayacak kadar kötü yerleri gösterdi.
Yaptığı videolarının mizah amaçlı olduğunu belirten Meral, “Ben öğrencilik yaptığım şehirde okulumu bitirdikten kaldım. Kiralık ev, öğrencinin ev geçindirmede yaşadığı zorlukları çok iyi biliyorum. Bu yüzden de son zamanlarda yaşanan kira fiyatlarındaki artışı ve kullanışsız evleri mizah yoluyla videomuzda işledim. Burada amacım birilerini zan altına almak değil öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak ve en önemlisi mizah altında güldürebilmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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