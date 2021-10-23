The Bodrum Cup’ta 2 yelkenli çarpıştı Yunuslar yelkenlilere eşlik etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup’ta heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışların 4. gününde 2 yelkenli teknenin çarpışması saniye saniye cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yarışların maskotu ise yelkenlilerle yarışan yunuslar oldu.

Bodrum’da 33 yıldır heyecanla devam eden American Hospital The Bodrum Cup yarışları renkli anlara sahne oluyor. Akdeniz’in en büyük yat yarışı olan Bodrum Cup, bu yıl 'Hepberaber' sloganıyla ağustos ayından yanan Nazı, Kisebükü ve Çökertme koylarına yelken açtılar. İlk gün yarışı Bodrum Bodrum etabı olarak belirlenirken, ikinci günü Bodrum Çökertme koyu olarak yelkenler yanan ormanlara doğru rota çizdi. Çökertme koyundaki esnafa destek amaçlı bölgeye giden yüzlerce tekne, koyda etkinlikler düzenledi, esnafa destek oldu. Yarışın üçüncü gününde yine Çökertme koyunda kalan yarışmacılar, Çökertme Çökertme olarak belirlenen rotada yarışa devam etti. Yarışların dördüncü gününde Çökertme Kisebükü etabı ile yarışa devam edilirken, son gün ise Kisebükü Bodrum etabıyla yelkenler bugün fora denildi.



Heyecan dolu anlar

Yarışın son günü Kisebükü Bodrum etabında yarışmacılar Bodrum’a yelken açtı. Rüzgarı arkalarına alan yarışmacılar, Bodrum’a doğru ilerlerken, 2 yelkenli tekne çarpıştı. Denizcilerin heyecan dolu anları ve çarpışma anı saniye saniye görüntülendi. Son anda manevra yapan yelkenliler, hafif bir çarpışma ile büyük bir kaza atlattı.



Yunuslar yelkenlilerle yarıştı

Yarışların maskotları ise yunuslar oldu. Yunus sürüsü yarışan yelkenlilerle beraber Bodrum’a doğu ilelerken, yarışmacılar ise yunusları izlemekten kendilerini alamadı. Yarış boyunca yelkenli teknelerin yanında ilerleyen yunuslar, renkli görüntülere sahne oldu.

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