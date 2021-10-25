Marmaris Uluslararası Yelken yarışlarının ilk günü tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası`nın otuz ikincisi 23 Ekimde başlayan kayıtların tamamlanmasının ardından bugün start verildi.

32.' si düzenlenen yelken yarışında bu yıl Rusya, Avustralya, Ukrayna, Bulgaristan, Letonya, Türkiye, Romanya, Kazakistan, Almanya, İspanya, Estonya ülkelerinden 123 tekne ile bin 200 yelkenci yarışıyor.

Gün içinde iki yarış planlanması yapılan ve rüzgarın duruma göre yarış komitesinin saat 15.00 de start düdüğü başlayan yarış, Irc ve Irc charter grubu olarak körfez içi ve körfez dışı olarak iki farklı parkurda gerçekleşti.

Yelken yarışçılarından Deniz Özgür Öztürk ‘’ Yelkencilikte kendimi geliştirmek istediğim için mümkün olduğunca yarışlara katılıyorum, bu hafta da Mersin yelken Akademisi ile yarışa katıldım. Bugün deniz çok sakindi rüzgarın çıkmasını bekledik umarım bu yarışlarda dereceye gireriz’’ dedi.

Mersin Yelken Akademisi yat kaptanı Oytun Çalışkan ‘’ Doğu Akdeniz' den bu organizasyona katılan tek ekibiz. Yarışlara 9 kişi ile katıldık, hepsi de kursiyerlerimiz. Bu yarışa 6. kez katılıyoruz hepsinde de güzel dereceler yaptık. Bu sene de rüzgarsız başlasa da iyi yarıştığımızı düşünüyorum, yine derece yapacağımızdan eminim ‘’ diye konuştu.

Rus tekne yarışçılarından Alexander Stefan ‘’ 2013 yılından bu yana bu organizasyonda yarışıyorum. 11 yıldır da yelken yapıyorum. Bugün hava çok sakindi, rüzgarı beklerken müzik dinledik şarkılar söyledik. Rüzgar gelince de harika bir yarış oldu. Marmaris’in yandığını öğrendiğimiz zaman çok üzüldük herşey heryer yandı sandık ama buraya gelince manzaranın hala şahane olduğunu gördük ve çok sevindik. Yarışta iyi bir derece yapacağımızı düşünüyorum' dedi.

Yarış komitesinin ve hakem heyetinin yarış bitiminde yelkenlilerin sınıflarına göre bitirme durumuna göre ilk günün kazananları

IRC 1 grubunda Atlas teknesi ile Melih Altınkut ve ekibi birinci oldu.

IRC2 grubunda Courrier Du Coeur teknesi ile Andrey Arbuzov ve ekibi birinci oldu.

IRC 3 grubunda Baby Dracula teknesi ile Vedat Tezman ve ekibi, IRC 4 grubunda Ada Sailor teknesi ile Ali Öztürk ve ekibi, IRC 5 grubunda Lettland teknesi Igor Bukovskis ve ekibi, IRC 6 grubunda Sailmaker teknesi ile Skachova Yulia ve ekibi birinciliği elde etti.

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