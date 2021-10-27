Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'na demir attı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)TEKNOLOJİ şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda demirledi.
Ege ile Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu ve 160,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Jeff Bezos, 'Flying Fox' adlı lüks yatla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı. Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde, 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birinde helikopterin bulunduğu görüldü.
Yatın, Akbük Koyu'ndan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-10-27 16:13:47
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