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Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil (2)


'İŞİ EHLİNE VERECEKSİN'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde muhtarlar, kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın partisi olması konusunda önemli adımlar attığını belirterek, "Bir siyasi parti ben devletim diyorsa orada demokrasi yoktur. Gelip de devletin bütün kurumlarını partili yapacağım derse, devlet geriye gider. Liyakat diye bir kavram var. İşi ehline vereceksin. Bu bizim inancımızın da gereğidir. Eğer bir bankanın yönetim kurulu üyeliğine bir güreşçiyi atarsanız ne olur? Bu, 'Sen üniversiteyi bitirdin. İyi de okudun, gel bu apandisit ameliyatını yap' demeye benzer. Liyakat budur; işi ehline teslim etmek. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri budur. İşi ehline vermezsiniz, devlette çürüme yaşarsınız. Çürümeden çıkmanın yolu işi, ehline teslim etmektir. Kilolarca uyuşturucu geliyor, Derince Limanı'na. Yakalanıyor, kim sorumlusu, belli değil. Bir tek savcı cesaret edip dava açamıyor. Ama fırından biri ekmek çalsın, 50 polis yakalar savcıya götürür" dedi.
'EN İYİ YETİŞEN ÇOCUKLARIMIZI BATILILAR KAPARSA BİZ NASIL BÜYÜYECEĞİZ'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, vergisiz tek alanın solunan hava olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Musluğu açtığında vergi var. Elektrik düğmesine bastığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Benim vergimi nerede kullanıyorsun sen? Neden yoksulluk var? Bu soruların sorulması lazım. Kaynaklar sınırlıdır ama ihtiyaçlar sınırsızdır. Ne olması lazım. Sınırlı kaynaklarla, sınırsız ihtiyaçlar arasında denge kurmanız lazım. Bunu nerede kurarsınız, bütçede. Bütçe görüşmeleri yapılıyor. Vergilerin büyük kısmı Londra'daki bir tefeciye gidecek. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını bitirmek üzereyiz. Yüz yıl devirdik. Önümüzdeki yüz yıl ne yapacağız? Osmanlı sanayi devrini kaçırdığı için battı. Türkiye böyle bir süreci kaçırırsa o da batacak. Gençler diyorlar ki 'Ben yurt dışına gidiyorum'. İyi de memleketi kim büyütecek? En iyi yetişen çocuklarımızı Batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz?"
Kılıçdaroğlu'nun daha sonra gençlerle buluşması ise basına kapalı olarak gerçekleşti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, buluşmanın ardından Ankara'ya gitmek üzere Muğla'dan ayrılması bekleniyor. Cavit AKGÜNFırat AKAY/MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜNFırat AKAY
2021-10-28 19:28:47

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