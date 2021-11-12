Montenegro Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic Bodrum’da

Montenagro (Karadağ) Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic Bodrum’a geldi. İş insanı Bülent Kaya’nın misafiri olarak gelen Bakan Stijovic, Bodrum’un Mumcular mahallesindeki tarım alanlarını gezip Türkiye’nin ve Bodrum Belediyesinin tarım konusunda ki atılımlarını yerinde inceleyeceği öğrenildi



Montenagro Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Tarım Müdürlüğü Genel Müdürü Miroslav Cimbaljeviç, Ormancılık ve Avcılık İzleme Sektörü Başkanı Novica Tmusic, İş insanı Turizmci Bülent Kaya’nın misafiri olarak Bodrum’a geldi. Oldukça yanın arkadaş olan Bakan Stijovic ve Turizmci Kaya için Azka otelde karşılama töreni düzenlendi. Türkiye’nin tarıma bakış açısını merak eden Bakan Stijovic, Bülent Kaya’dan bilgi aldı. Samimi bir sohbet içerisinde geçen konuşmaların ardından Bakan Stijovic, Bülent Kaya ile birlikte tekne ile Bodrum koylarını gezdi.



Bodrum’daki tarım ve turizmin nasıl bir arada yürütüldüğünü inceleyecek

Montenagro Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Bodrum Belediyesinin kurduğu Tohum Merkezi ziyaret edeceği ve Bodrum Belediyesi Tarım Kampı giderek gençlere nasıl eğitim verildiğini yerinde göreceği öğrenildi. Turizm ve Tarımın aynı anda nasıl işlediğini merak eden Bakan Aleksandar Stijovic, Bodrum’daki tarım sistemini nasıl işlediğini merak ettiği de öğrenildi.

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