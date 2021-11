Yabancılar bağışladı, gönüllüler dikti

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir çok ülkeden bağışlanan fidanlar toprakla buluşturdu.



Marmaris'te Haziran ve Temmuz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 11 Kasım ‘Geleceğe Nefes olsun’ fidan dikme etkinliğinin ardından vatandaşlar yangından zarar gören alanları yeşillendirmek için seferber oldu. İngiliz, Hollandalı, Rus ve birçok ülkeden Marmaris’e fidan bağışı yapıldı. Bağışlanan fidanları gönüllüler toprakla birleştirdi.



29 Temmuz'da başlayarak 8 gün boyunca devam eden ve 13 bin 600 hektarlık alanı küle çeviren büyük Marmaris yangınının ardından temizleme ve yeşillendirme çalışmaları hem yetkililer hem de gönüllü vatandaşlar tarafından devam ediyor.

İngiliz,Rus, Hollandalı, Danimarkalı ve bir çok ülkeden Geleceğe Nefes projelerine bağışda bulundu. Toplanan bağışlarla alınan fidanlar Marmaris’te yaşayan yabancılar ve gönüllüler tarafından toprakla buşturuldu.

İçmeler Mahallesi'nde doğa gönüllüsü olarak fidan dikimine katılan Rus vatandaşı Violetta Yeşil ‘’ Ben Rus’um burada çam ağacı fidanları dikiyoruz, tohumlar ekiyoruz. Çok yoruluyoruz ama her yer yeniden yeşil olacak ‘’ dedi.

Marmarisli Ali Demirtaş, ‘’ İngilizler kendi aralarında para toplamışlar topladıkları para ile fidan aldılar ve bana teslim ettiler, Almanya’dan, Norveçten, Finlandiya’dan bağışlar yapılıyor o paralar ile fidanlıklardan fidan satın alarak bu bölgelere dikeceğiz. Orman işletme Müdürü ve Belediye bize çok destek verdiler, hem su, hem yiyecek hem de 1000 adet fidan yolladılar bize çok sağolsunlar. İki gün önce 100 kişiden fazla idik bugün 50 kişi civarındayız ama bu etkinlikler her hafta Cumartesi günü devam edecek. Yeri gelecek temizlik yapacağız yeri gelecek fidan dikeceğiz vatandaş ve Marmaris yaşayanları olarak elimizden ne gelirse yapacağız . Binlerce fidanı toprakla kavuşturuyoruz.‘’ şeklinde konuştu.



İngiliz Vatandaşı Joanne Hansen, ‘’ Ben İngiliz vatandaşıyım. Birkaç yıldır burada yaşıyorum. Marmaris’i tekrar güzelleştirmek eski haline kavuşturmak için iki gündür fidan dikme gönüllüsü oldum. Yangın evimin çok yakınına kadar gelmişti ne yapacağımızı bilemedik, o anda ne kadar büyük olduğunu görememiştik ama sonra baktığımızda çok kötüydü. Burada bu fidanları dikiyoruz ve Marmarisi yine çok yeşil çok güzel olacak şekilde hayal ediyoruz ‘’ dedi.



Doğa gönüllüleri topluluğunun liderlerinden Sinan Ünsal ‘’ Fidanları dikmeden Orman İşletme yetkilileri ile görüştük onlar bize hangi aralıklarla kaç santim derinlikte dikmemiz gerektiğini ne kadar su vermemiz gerektiğini anlattılar bizde onların verdikleri bilgilere göre dikimlerimizi yapıyoruz ‘’ dedi.



Fidan dikimi etkinlikleri sonrası Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 1 arozöz ile gelerek hortumla ve hortumun ulaşamadığı yerlerde bidonlar ile su taşıyarak vatandaşlar ile birlikte fidanlara can sularını verdi.

