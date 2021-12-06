Üniversite-İş insanı buluşmasının ilki gerçekleştirildi Muğlalı iş insanı Mevlüt Acar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine iş hayatında yaşadığı tecrübeleri aktardı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla’nın başarılı iş insanlarını öğrenciler ile buluşturuyor.

Üniversite Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk söyleşiye MBKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Artay Yağcı ve Üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi öncesi Üniversite, Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Muğla'ya hizmet eden iş insanlarının yaşam öykülerinin anlatıldığı ‘Nasıl Başardım?’ adlı biyografik belgesel serisinin ilk bölümü izletildi.

Muğlalı iş insanı Mevlüt Acar, yaklaşık yarım asırlık yaşam tecrübesini, hayallerini ve hedeflerini öğrencilere aktardı. Söyleşide Mevlüt Acar, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Program, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in Mevlüt Acar’a teşekkür belgesi ile Üniversite tarafından üretilen hijyen kitini takdim etti.

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