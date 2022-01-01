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Marmaris yeni yıla coşkuyla girdi

DHA

Marmaris yeni yıla coşkuyla girdi


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA) -MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, yeni yılın kutlama adresi meydanlar ve eğlence mekânları oldu. Belediye tarafından düzenlenen yeni yıl kutlamalarında alternatif rock müziği yapan Pinhani grubu 7 bin kişiye konser verdi. Marmarisliler eğlence mekânlarını doldurarak yeni yıla neşe içinde girdi.
Marmaris´te kutlamaların adresi Kordon Caddesi oldu. Yaklaşık 7 bin kişi, belediye tarafından organize edilen alternatif rock müzik yapan Pinhani grubuyla eğlendi. Grup, "Dünyadan uzak, "Sen olmayınca  gibi hit şarkılarını meydanı dolduran kalabalıkla söyledi. Grup, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay´ı sahneye davet ederek telefon ışıklarını açan kalabalığa doğru öz çekim yaptı. Başkan Oktay, " Marmaris beş ayda orman yangını ve su taşkınları yaşadı. Birçok felaketler yaşadık. Fakat yılmadan sizlerin de desteğiyle zorlukları başardık. Herkesin yeni yılını canı gönülden kutlarım. Marmaris´imize 2022 yılında güzel şeyler bekliyor" dedi. Ardından kalabalık 30´dan geri sayarak yeni yıla alkış ve ıslıklarla girdi. Saat 00.00´da biten konser sonrası vatandaşlar sahil yolunda yürüdü.
EĞLENCENİN KALBİ BARLAR SOKAĞI
300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, yeni yıl kutlamalarında tercih edilen yer oldu. Açık olan eğlence mekânlarını dolduran yerleşik yaşayan yabancılar, tatilci ve Marmarisliler çalan hareketli yabancıTürkçe müziklerle eğlendi. DJ´lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık unutulmaz yeni yıl kutlaması yaşadı. Sokağın içinde ise aynı eğlence devam etti. Vatandaşlar müziklerin ritmine uyarak dans etti. Saat 01.00 sıralarında müzik yayınları kesildi. Müzik yayınların kesilmesiyle kutlamalara katılanlar mekânlardan ayrılarak evlerine, kaldıkları otellerine geri döndü. 300 resmi ve sivil polisin görev aldığı yeni yıl kutlamalarında olumsuz bir olay yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Ali GÜNDOĞAN
2022-01-01 02:22:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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