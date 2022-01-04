Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

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Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Döndü Nur Yelmer (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, dumandan etkilenen Döndü Nur Yelmer'i evden çıkardı. Yelmer, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yelmer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2022-01-04 23:56:27



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