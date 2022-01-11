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Marmaris'te kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

DHA

Marmaris'te kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu


Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak şeklindeki yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Sokaklar dereye dönerken zemin katta bulunan 8 ev ve onlarca bahçeyi su bastı. Ekipler, temizlik çalışmalarını yağmur altında sürdürüyor.
Marmaris ilçesinde, gün boyu devam eden yağmur saat 15.00'den sonra sık aralıklarla kuvvetli sağanağa çevirdi. İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su istinat duvarını yıktı. Sel suları Marmaris-İçmeler karayolunu geçip, 4 sokağı dereye çevirdi. Trafik polisleri, Marmaris-İçmeler karayolunu kapattı. 8 ev ve onlarca bahçede su baskını yaşandı. İçmelerAsparan Mevkii karayolunda kısmi çökmeler meydana geldi. Dağlardan inen su nedeniyle sokaklardaki parke taşları yerlerinden söküldü. Enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Dağlardan inen çamurlu sular denize dökülerek mavi rengini kahverengiye çevirdi. Belediye ekipleri iş makineleri ile olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik çalışması yaptı. Evlerden su tahliye edildi. Çöken istinat duvarı nedeniyle karayolunu kaplayan kaya parçaları ve çamur iş makineleri ile temizlendi. İki saat süren temizlik çalışması sonucunda Marmaris-İçmeler duble yol tek şeritten gidiş-gelişe kontrollü olarak açıldı. Ekipler, dağ eteklerinden gelen atık ve dal parçalarını temizleyerek derelerin akışını sağladı. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ve belediye ekipleri hasar tespiti için inceleme başlattı.  Marmaris için sarı alarm veren Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri son 24 saat içinde metrekareye 121 kilogram yağmur düştüğünü gece boyunca aralık sağanağın etkili olacağını bildirdi.
MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEME YAPTI
Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile İçmeler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Su taşkınların yaşandığı alanlar ve çöken istinat duvarı ile ilgili belediye yetkililerinden bilgi alan Dilberoğlu, evleri su basan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemelerin ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Dilberoğlu, burada su taşkınları ile ilgili birim amirleri ile toplantı yaparak talimatlar verdi.
'EKİPLERİMİZ MESAİ GÖZETMEDEN SAHADA'
Bütün çalışanların 4 gündür uykusuz kalarak halka hizmet için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris her zaman en çok yağış alan bölgelerden biri. Ancak ormanların yanmasının ardından sel felaketine maruz kaldık. Ama ekiplerimiz tıpkı yangında olduğu gibi şimdi de 7-24 teyakkuzda. Sorun yaşanan her noktaya anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın her yardım çağrısına koşuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2022-01-11 19:27:32

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