Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı Menteşe Karabağlar yaylasında su baskını nedeniyle ahırda mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’da devam eden sağanak yağışlarda Menteşe Karabağlar Yaylasında su su baskını sonrası ahırda mahsur kalan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Karabağlar Yaylası Allan Kavağı mevkiinde oturan Hüseyin Ölmez Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine hayvanlarının su basan ahırda mahsur kaldığını bildirmesinin ardından bölgeye Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Su basan ahırda mahsur kalan 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekipler tarafından güvenli bölgeye taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.