Fatma Girik için Memduh Ün'ün yanında mezarı yeri hazırlanıyor

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),(DHA)- İSTANBUL'da hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik (79) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün kabri yanında mezar yeri hazırlanmaya başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Fatma Girik, bu sabah hayatını kaybetti. Girik için yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Fatma Girik, 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Belediye ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Torba Mezarlığı'nda Girik'in toprağa verileceği Ün'ün yanındaki mezar yerinde hazırlıklara başladı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-24 15:15:33



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