Büyükşehir İtfaiyesi bayramda 54 olaya müdahale etti Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, 5 günlük Bayram tatilinde 42 yangın, 2 trafik kazası, 10 kurtarma olmak üzere toplam 54 olaya müdahale etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Geçen yıllara göre az sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan Muğla’da, 5 günlük tatil sürecinde itfai olayları da az sayıda yaşandığı gözlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri 5 günlük tatil sürecinde il genelinde toplam 54 olaya müdahale etti.

38 noktada 450 personelle olaylara müdahale eden itfaiye teşkilatı, 13 ilçede 24 otçöpanız yangı, 3 baraka prefabrik yangını, 2 depo yangını, 6 ev yangını, 2 işyeri yangını, 5 araç yangını, 8 hayvan kurtarma, 2 insan kurtarma, 2 trafik kazasına müdahale etti.

Vatandaşların sorunsuz bir Bayram geçirmeleri için teyakkuz halinde olan ekipler, bu süreçte önemli bir başarıya imza attı.

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