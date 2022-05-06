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Muhtarlara ilkyardım eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılından bu yana mahalle muhtarlarına ilk yardım eğitimi vermeye devam ediyor.

İHA

2018 yılının Kasım ayında başlayan ilk yardım eğitimlerine katılan muhtarlara iki gün boyunca 16 saat eğitim verildi. Muhtarlara böcek sokması, zehirlenme, boğulma, kazalara müdahale, temel yaşam desteği, koma, şok pozisyonu, kırık çıkık, sıcak çarpması gibi konularda gerekli temel eğitimler verildi. Eğitimlerde başarılı olan muhtarlara ilk yardım sertifikası verildi.

Muhtarlara ilkyardım eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılından bu yana mahalle muhtarlarına ilk yardım eğitimi vermeye devam ediyor.

2018 yılının Kasım ayında başlayan ilk yardım eğitimlerine katılan muhtarlara iki gün boyunca 16 saat eğitim verildi. Muhtarlara böcek sokması, zehirlenme, boğulma, kazalara müdahale, temel yaşam desteği, koma, şok pozisyonu, kırık çıkık, sıcak çarpması gibi konularda gerekli temel eğitimler verildi. Eğitimlerde başarılı olan muhtarlara ilk yardım sertifikası verildi.
Muhtarların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personel ve diğer kamu veya özel kuruluşlarında çalışanlarına temel ilkyardım ve otomatik eksternal defibrilatör eğitimi verildi. 2018 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitim merkezinde toplamda 1325 kişi ilk yardım eğitimi almış ilkyardımcı kimliğine sahip oldu.
Mahalle Muhtarları; “Eğitimlerin büyük yararını gördük”
İlkyardım eğitimlerinin büyük yararı olduğunu söyleyen Mahalle muhtarlarından, Menteşe Çiftlik Köyü Muhtarı Nuri Öztürk, “Muğla Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu temel ilk yardım eğitimlerinin faydasını görüyoruz. Mahallemizde baygınlık geçiren bir vatandaşımıza ilk müdahaleyi yaptık ve ambulansın gelmesini bekledik. Bizlere temel ilk yardım eğitimi veren büyükşehir belediyemize teşekkür ederiz” dedi.
Menteşe Günlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Çelebi ise, “Köy kahvesinde oturuyorduk. Karşımızda trafik kazası oldu. Vatandaşın ayağından kan akıyordu. Ayağına turnike sistemi uyguladık. Aldığımız eğitim ciddi anlamda faydasını gördük” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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