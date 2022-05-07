Muğla’da ‘Trafik Güvenliği Günü ve Haftası’ etkinliği

Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Menteşe’de gerçekleştirilen etkinliklere İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Temel, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve diğer trafik paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ışıklı yaya geçidi, AVM içerisinde ve şehrin diğer önemli yaya geçitlerinde ‘Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosu ile yayaların ışıklı yaya geçidi kurallarına uyulmasının önemini hatırlatıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla örnek yaya geçidi kullanımı gösterilirken, kırmızı ışık kuralına uymayan yayalara yerinde eğitim verildi. Ayrıca yaya geçidi kullanan yol kullanıcılarına ve çocuklara şapka, düdük, kalem, araç kokusu, balon dağıtıldı.

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