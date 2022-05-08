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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu

DHA

Binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu


Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 
Yangın, saat 21.30 sıralarında Fethiye Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki 2 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2022-05-08 23:14:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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