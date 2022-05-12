Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek para istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İlçedeki esnafı silahla tehdit ederek para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden A.E.Y. ile U.D. savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen V.Ö, K.H.O. ve T.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.