Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs’a uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası olarak bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Karikatür Yarışmasının başvuruları devam ediyor. Yangın temalı olarak düzenlenecek yarışmanın başvuruları 26 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Yangın temalı uluslararası karikatür yarışmasının seçici kurulu ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Sarkis Paçacı, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden oluşuyor.

8 Haziran 2022 tarihinde sonuçları açıklanacak olan Uluslararası Karikatür Yarışmasına amatör ve profesyonel herkes katılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabiliyor. Ayrıca, yarışmacıların “yarışmacıların şartnameye uygun olarak hazırlanmış eserlerini karikatür.yarisma@mugla.bel.tr adresi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı MenteşeMuğla adresine ulaştırmaları gerekiyor.

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