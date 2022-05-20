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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalaman spor turizminde atağa geçti

İHA

Dalaman spor turizminde atağa geçti

Sporsever tatilciler için kolları sıvayan Hilton Dalaman, bu kapsamdaki yatırımlarını hızlandırdı. Geçen yıl ‘Bisiklet dostu’ unvanını alan otel, bu yıl kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkeziyle bu branşlarda hem yurtiçi hem de yurtdışında yarışlar düzenlemek için adaylıklarını tamamladı.
Son yıllarda özellikle spor turizmine yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine toplayan Dalaman, sporcuların ilgi odağı haline geliyor. Özellikle golf turizmine yönelik yatırım planlarıyla dikkatleri üzerine toplayan bölgenin en iddialı otellerinden Hilton Dalaman, Antalya Belek’e de rakip olmaya hazırlanıyor. Rüzgarıyla güçlü bir potansiyel barındıran Dalaman Bölgesi yelken sporlarını öğrenmek isteyenlerin yeni adresi olarak Akyaka ve Alaçatı’ya rakip geliyor.
Kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkeziyle bu branşlarda hem yurtiçi hem de yurtdışında yarışlar düzenlemek için adaylıklarını da tamamlayan Hilton Dalaman, geçen yıl da ‘bisiklet dostu’ unvanını almıştı.

Çeşitlilik gerekiyor
Türk turizm sektörünün 2022 yılına güçlü hedeflerle başladığını belirten Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, “Ancak hem pandemi hem de dünyada yaşanan ekonomik daralma sektörü alternatif arayışlarına itti. Turizmde çeşitliliği artırmamız gerekiyor” dedi. Dünyada spor turizminin çok hızlı bir büyüme kaydettiğine değinen Batum, “2016’da spor turizmi endüstrisi 1.41 trilyon dolar değerindeydi. Bu rakamın 2023 sonuna kadar 5 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye’nin spor turizminden aldığı payı daha artırması gerekiyor. O nedenle yatırımlarımızı da bu kapsamda genişletmemiz gerekiyor” diye konuştu. Spor turizminin yılın belirli aylarında değil 12 ay boyunca yapılabildiğine dikkat çeken Batum, ülkedeki turizm gelirinin ancak bu tür alternatif turizmle sağlanabileceğini kaydetti.

Alaçatı ve Akyaka'ya rakip
“Denizkumgüneş turistinin yanı sıra alternatif turizm yatırımlarının da her geçen yıl artması gerektiği bir gerçek. Bu kapsamda yatırımlarını çeşitlendiren kazanacak” diyen Batum, “Hilton Dalaman olarak biz her zaman alternatif turizmi çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar yaptık. Bunların en iyi örneklerinden biri olan SPA yatırımımızla dikkatleri üzerimize toplamayı başardık” diye konuştu. Yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Batum, spor turizminde de çeşitliliğe gittiklerini kaydetti. Bu kapsamda Explore Muğla organizasyonunun kurucusu Özgür Ceylan ile işbirliğine gittiklerini anlatan Batum, şöyle devam etti:
“2024 Paris Olimpiyatları’nda yelken disiplinlerinde toplam madalyaların yüzde 40’ı sörf branşlarında olacak. Ülkemizin meteorolojik ve coğrafik uygunluğu bu branşları 12 ay yapmaya olanak sağlıyor. Hilton Dalaman ise bu branşlarda hem yurtiçinde hem de yurtdışında yarışlar düzenlemek adına adaylıklarını tamamlamış durumda. Biz de Mart ayında uluslararası standartlarda kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezimizi hizmete aldık. Yeni yatırımlarımızla Alaçatı ve Akyaka’ya rakip olacağız.”

Bisiklet dostu otel
Geçen yıl bisiklet dostu otel unvanını aldıklarını hatırlatan Batum, “Hilton Dalaman, farklı zorluk derecelerinde oluşturulan, otel içi ve otel dışı bisiklet ve yürüyüş rotaları ile de keyifli bir alternatif sunuyor. Ayrıca Hilton Dalaman içinde Shimano’nun yeni nesil elektrikli bisikletleri ile misafirlerimize hizmet sunuyoruz” dedi. Bu kapsamda pandemiye rağmen otele bisiklet dostu misafirlerin güçlü ilgi gösterdiğine değinen Batum, “Geçen yıl bölgemize gelenler gördükleri yeni rotalara hayran kaldılar. Bu yıl hem onlar hem de çarpan etkisiyle yeni bisiklet dostu misafirlerimiz şimdiden rezervasyon için arıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hedef 10 yılda 4 milyar dolar
Bisiklet sporunun bugün tüm ülkeye yayıldığını görmek beni mutlu ediyor diyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bisiklet dostu otele Asbaşkanımız Metin Bey ile geldik. Hakikaten bisiklet dostu otelin nasıl olduğunun bir örneklemesini burada gördük. Emeği geçen otel yöneticilerine, otel sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Spor turizmi çok önemli, ben de Alanya’da yaşayan bir turizmci olarak, 80’lerin sonunda spor turizmi olarak büyük hayallerle başladığımız ve bugün geldiğimiz zaman bütün ülkeye yayıldığını görmek beni mutlu etti. Geçmişte atılan tohumlar, bugün yeşermiş artık meyve vermeye gidiyor. Turizm Bakanlığına ve spor turizmini kimse bilmezken destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bisiklet konusunda önümüzdeki 10 yılda 4 milyar Dolar hedefi koyan Turizm Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

27 delikli golf sahası
Dalaman bölgesinin İngiliz turistlerin gözdesi olduğunu hatırlatan Tunç Batum, Hilton Dalaman’ın 1.300 dönüm araziye sahip olduğuna dikkat çekti. Batum, “Bu arazide bir golf projemiz var. 27 delikli golf sahasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl sonunda da golf yatırımımız için start vermeyi hedefliyoruz. Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü bir projeyle bölgenin bir golf ve tatil destinasyonu olması hedefleniyor. Bütün STK'lar ve belediyelerle birlikte biz de bu projeye destek veriyoruz. Yakın gelecekte burayı daha küçük çaplı ama daha kaliteli bir Belek versiyonu olarak görebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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