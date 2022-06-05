Çevre gününde 30 ton kireç dağıtıldı Menteşe Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara 30 ton ücretsiz kireç dağıttı.

Menteşe Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde vatandaşlara ücretsiz kireç dağıtma uygulamasına bu yıl da devam etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentsel sit alanındaki mahallelerde muhtarlar ve Muğla İçin Gelecek Platformu üyeleri ile birlikte vatandaşlara kireç dağıttı.

Başkan Gümüş, kireç dağıtımın yanı sıra mahalle sakinleri ve katılımcılar ile birlikte evlerin duvarlarına badana yaptı. Evlerin yaz aylarında beyaz boyanmasının Menteşe’de bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak bu geleneği sürdürüyor, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kireç dağıtıyoruz. Halkımızın beyaz badana yapması şehrimizin temizliğini de simgelemesi bakımından önemlidir. Halkımızın bu konudaki duyarlılığı bizleri de mutlu ediyor” dedi.

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