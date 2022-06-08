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MSKÜ’de mezuniyet törenleri devam ediyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Dalaman Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı.

İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda mezuniyet törenleri devam ediyor. Seydikemer ve Dalaman'da düzenlenen mezuniyet törenlerinde mezun öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

MSKÜ’de mezuniyet törenleri devam ediyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Dalaman Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda mezuniyet törenleri devam ediyor. Seydikemer ve Dalaman’da düzenlenen mezuniyet törenlerinde mezun öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda düzenlenen törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile veliler katıldı. Rektör Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi olarak geleceği imar edebilmek, içimizdeki cevheri ortaya çıkarabilmek adına her an çalıştıklarını belirterek, “Ancak bilinmelidir ki teorik, pratik ve akademik donanımın sizlere iyi aktarılması yalnızca akademik birikimimize değil, uygun fiziki şartlara da bağımlı durumdadır. Bu nedenle, Üniversitemize kazandırdığımız yeni Yüksekokul binamız bu şartları ziyadesiyle sağlayacak imkânları bünyesinde barındırmaktadır. 9 Milyon lira maliyeti olan yeni binamız, 17 derslik, 2 Laboratuvar, 1 Bilgisayar Laboratuvarı ve 1 Kafeteryası ile ilçemize yeni bir dinamizm katmış, başarılı çalışmaların yapılmasına vesile olmuştur. Bilindiği üzere uygulamalı bilimler, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğrenim kurumları statüsündedir. Bu anlamda yüksekokulumuz verdiği akademik eğitimin yanı sıra mesleğe yönelik uygulamalı eğitimi ile doğrudan meslek sahibi olabilen kalifiye öğrenciler yetiştirmektedir. Üniversitemiz bugün, yeniliğe devamlı ayak uyduran bir müfredatla, kariyer etkinlikleriyle girişimci, dışa dönük ve özgüveni yüksek öğrenciler mezun etmektedir. İşte bu nedenle sizler mesleki yaşantınızda her daim bir adım önde olma fırsatı bulacaksınız. Bu vesileyle sizlerin bugünlere gelmenize fedakârlıkla katkı sunan üniversite personelimizi, öğrencilerimin ailelerini ve hocalarımızı yürekten kutluyorum” dedi.
MSKÜ Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulunun 2. dönem, Dalaman Meslek Yüksekokulunun ise 22. dönem mezuniyet töreni Dalaman yerleşkesinde gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve veliler katıldı. MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük de mezun öğrencileri kutlayarak, yeni yaşamlarında başarılar diledi.
Protokol konuşmalarının ardından Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulunda ve Dalaman Meslek Yüksekokulunda dereceye giren öğrencilere plaket ve belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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