Marmaris ve Ortaca’da 44 göçmen kurtarıldı Marmaris ve Ortaca açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Fiber tekne içerisinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ortaca ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin makine arızası yapması sonrası yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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