Köyceğiz’de Aile Hekimi Uzmanı Dr. Ebru Destan görevine başladı

Muğla’nın Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne atanan Aile Hekimi Uzman Dr. Ebru Destan görevine başladı.



Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde Aile Hekimi Uzman Dr. Ebru Destan tarafından poliklinikte hasta muayeneleri gerçekleştirilmeye başlandı. Köyceğiz Devlet Hastanesinin her bakımdan güçlendiğini belirten Hastane Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül; “2020 yılı Mart Ayından beri Covid19 salgını nedeniyle hastanemiz ve çalışanlarımız, yoğun ve özverili bir şekilde hizmetlerine devam etmektedirler. Covid19 salgınının etkisini yitirmeye başladığı, bu günlerde hekim kadromuzu da güçlendiriyoruz. Hastanemizde yeni göreve başlayan doktorumuza başarılar dilerim” dedi.



Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane Müdürü Erdem Şahin ve Hastane Müdür Yardımcısı Özlem Karabulut Palancıoğlu, Dr. Ebru Destan’a çiçek takdim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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