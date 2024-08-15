YÜZ HATTI

İlk gördüğünüz şey geniş çeneli bir yüzse, bu ayrıntıları ihmal etme ve daha büyük resme odaklanma eğiliminde olduğunuzu gösterir. Dışa dönük tarafta olma olasılığınız daha yüksektir.

Sosyalleşmek, sohbet etmek ve arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla takılmak, bunu yorucu bulabilecek içedönüklerin aksine sizi enerjik kılar. Sorunları tartışmalar yoluyla çözmeyi tercih ediyorsunuz ve kişiliğiniz rahat ve açık olarak tanımlanıyor. İnsanlar sizi genellikle ulaşılabilir ve arkadaş canlısı olarak görüyor.