CAPGRAS KAPSAMINA GİREN SANRILAR ŞUNLARDIR

1. Akrabalarınızın ya da yakınlarınızın yerine onlara tıpatıp benzeyen bir “dublör” ya da “sahtekar” geçtiği sanrısı Capgras sanrısı olarak bilinir.

2. Sizin yerinize başka birinin geçtiği inancı İntermetamorfoz olarak bilinir.

3. Bir başka sanrı da hastaların hayatlarında karşılaştıkları birkaç kişinin aslında aynı kişi olduğunu ve birden fazla kişi kılığına girdiğini düşünmeleridir. Bu durum Fregoli Sendromu olarak bilinir.

4. Cotard sanrısı olarak bilinen bir başka sanrı ise hastaları gerçekten hayatta olmadıklarına, aksine ölü olduklarına ya da çürüdüklerine inandırır. Tüm bu sanrılar aynı zamanda zulüm sanrıları olarak da bilinir ve insanlar gerçek ile yanlış inançları arasında ayrım yapamazlar.