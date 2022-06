Varank: Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak (3)- Yeniden

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Muğla'da yapımı tamamlanan Teknopark ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 30 milyon lira hibe alan 26 projenin açılışı törenine katıldı. Varank, "Üretimde yapısal dönüşüm çağrımızın değerlendirme sürecini tamamladık. Yerli ve milli imkanlarla yapılacak üretimler neticesinde dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacak. Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yapımı tamamlanan Teknopark ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 30 milyon lira hibe alan 26 projenin açılışı törenine katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Gökcan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partiler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile kamukurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

'MUĞLA'NIN, BİZİM GÜNDEMİMİZDE HER ZAMAN AYRI BİR YERİ VAR'

Bakan Varank, mavinin ve yeşilin buluşma noktası Muğla'ya bakanlığı döneminde ilk kez geldiğini belirtip, "Binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğası ve kadim kültürüyle, ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Muğla'nın, bizim gündemimizde her zaman ayrı bir yeri var. Fiziken buraya gelemesek de şehrimizin gelişimi için gecegündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük kalkınma hamlelerini hayata geçirdi. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm müdahalelere, tüm engellemelere rağmen üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekor artışlarla bugünlere geldik. Şimdi aynı kararlılıkla da yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'24 BİNDEN FAZLA PROJEYE 15 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK'

Bakan Varank, ülkenin her bölgesinin, her şehrinin, büyüme ve ilerlemeden azami ölçüde faydalanması gerektiğini ifade ederek, "İşte bu sebeple biz, hükümetlerimiz döneminde bölgesel kalkınma yaklaşımını temel politika alanlarından biri olarak belirledik. Bakanlığımız himayesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikaları ile şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirecek ve rekabet güçlerini artıracak işlere imza atıyoruz. 81 ilimizin tamamında kapsamlı destek programları uyguluyor, etkili yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar 26 kalkınma ajansımız vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık" açıklamalarında bulundu.

Muğla'nın eşsiz doğası ve köklü tarihiyle turizmin başkentlerinden biri olduğunu belirten Varank, "Muğla da desteklerden istifade etti, etmeye de devam ediyor. GEKA destekleriyle Muğla'da hayata geçen tam 26 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sanayiden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin yatırım tutarı 30 milyon liranın üzerinde. Her biri birbirinden değerli bu projeler, ilimizin üreticilerine, turizmcilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Muğla'nın ekonomisine güç katacak. Muğla, eşsiz doğası ve köklü tarihiyle ülkemizin turizm başkentlerinden biri. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Muğla, bu yönüyle ülke ekonomisine muazzam bir katkı yapıyor. Biz de çalışmalarımızda ilimizin turizm potansiyelini daha ileri taşıyacak neler yapabiliriz ona odaklanıyoruz. Knidos, Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarını destekleyerek buraları ayağa kaldırdık. Böylece, hem bu paha biçilemez kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladık hem de onları turizme kazandırdık. Ajansımız benzer bir çalışmayla Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'ni restore ettirip, turizme kazandırdı. Oranın da açılışı geçen ay muazzam bir tören ve konserle yapıldı. Yaklaşık bin 700 yıl sonra antik tiyatroda yeniden sanatsal bir etkinlik düzenlendi. Yine ilimizin turizmine yönelik olarak desteklediğimiz bir diğer proje de CITIZEN projesi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin faydalanıcısı olduğu bu projeyle mobil teknolojileri il turizminin hizmetine sunduk" dedi.

'ULA'DA SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ KURUYORUZ'

Bakan Varank, hiçbir zaman parti ve yerliyabancı ayrımı olmadığını belirterek, "Biz bu ülkeye değer katan herkesin yanında olduk. Muğla'nın potansiyelini sadece turizmle açıklamak yeterli olmaz. Tarım ve hayvancılığın da bu şehrin ekonomisinde önemli bir yeri var. Üretici kooperatiflerine destek vererek onların kapasitelerini geliştiriyoruz. Ula'da Organik Üretime Değen Kadın Eli Projesi bunlardan biri. Ula'da bir süt ürünleri üretim tesisi kuruyoruz. Yoğurt, kaşar, tereyağı gibi süt ürünlerinin kadınlar tarafından üretilmesini sağlayarak ciddi bir katma değeri oluşturacağız. Bu projeyle 20 kadının tesis bünyesinde, 150 kadının da süt tedarik süreçlerinde aktif olarak çalışmasına imkan sağlayacağız. Bu projeyi Ula Belediye Başkanı rahmetli İsmail Akkaya başlatmıştı. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun. Projesini tamamlayacağımız için ayrıca bahtiyarız" diye konuştu.

'MUĞLA'NIN GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILASINA BAKTIĞIMIZDA SANAYİNİN PAYI GİDEREK ARTIYOR'

Muğla'nın gayri safi yurt içi hasılasına baktıklarında sanayi payının giderek arttığını belirten Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Birçok ilimizde kadın istihdamını ve girişimciliğini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Her birinde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmaları birçok pozitif etkiyi beraberinde getiriyor. Bir ilin gelişiminde, ekonomisinin büyümesinde, refahının artmasında sanayi lokomotif görevi görür. Muğla'nın gayri safi yurt içi hasılasına baktığımızda sanayinin payı giderek artıyor. Bu payı daha yukarılara nasıl çıkarabiliriz bunun peşinden gitmeliyiz. Devlet olarak biz, bunun için yoğun bir mesai harcıyoruz."

'ARTIK SANAYİDE SADECE ÜRETMEK YETMİYOR'

Bakan Varank, Muğla'nın ileri gelenleriyle fırsat buldukça istişareler yaptığını ifade ederek, "Muğla valimiz, milletvekillerimiz, rektörümüzle beraber Ankara'da ilimiz sanayinin durumunu ve geleceğini konuştuk. Sanayi hakkındaki bütün beyin fırtınaları, istişareler, toplantılar esasında aynı yere çıkıyor. Artık sanayide sadece üretmek yetmiyor. İnovatif ve katma değerli ürünler üretmek durumundayız. Peki bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hep birlikte ele ele vererek, Ar-Ge ekosistemini büyüterek, nicelikle beraber niteliğini artırarak. Hükümet olarak göreve geldiğimizden bu yana bunun mücadelesini veriyoruz. Son 20 yılda, 81 ilimize yaygınlaştırdığımız üniversitelerle. Kurduğumuz araştırma altyapıları ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle. Bilim insanı yetiştirmeye yönelik kapsamlı programlarla. Firmalarımız bünyesinde kurulmasını teşvik ettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle ve teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine yönelik desteklerimizle" dedi.

'MUĞLA TEKNOPARK'A BUGÜNE KADAR SABİT RAKAMLARLA 21 MİLYON LİRAYA YAKIN KAYNAK AKTARDIK'

Bakan Varank, Türkiye'de sıfırdan, devasa bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu ekosistem, küresel rekabetçiliğimizi artıran sayısız teknolojik ürün ve hizmetin geliştirilmesine imkan sağlıyor. Muğla'da da bu yönde büyük bir çaba görmek, bizleri gerçekten mutlu ediyor. Muğla Teknopark, ilimizin Ar-Ge kapasitesine, yenilikçiliğine hizmet eden önemli aktörlerden biri. Biliyorsunuz teknoparklar sanayinin rekabetçiliği ve üniversite sanayi iş birliği açısından emsalsiz bir yere sahip. Bakanlık olarak ülkemizin neresinde olursa olsun teknoparklara yapılan her yatırımın arkasında duruyoruz. Muğla Teknopark'a bugüne kadar sabit rakamlarla 21 milyon liraya yakın kaynak aktardık. Muğla Teknopark, ilimizin Ar-Ge ve inovasyonda bir cazibe merkezi olması noktasında lokomotif görevi görecek. Şu anda 26 firması ve yüzde 86'lık doluluk oranıyla bizlere gelecek adına büyük umut veriyor. Muğla yakaladığı bu ivme ile sanayideki kabiliyetlerini artıracak, ekonomisine güç katacak" açıklamalarında bulundu.

'TURCORN SAYIMIZ 6'YA ULAŞTI'

Varank, Türkiye'ye bütüncül bakış açısıyla baktıklarını ifade ederek, "İl il bütün bu yatırımları topladığımızda büyük bir Ar-Ge ekosistemi ortaya çıkıyor. Gelişen Ar-Ge ekosisteminin meyvelerini almaya başladık. Çok iyi hatırlıyorum. 2020 yılı başlarında yine bir Teknopark açılışımız vardı. İstanbul Teknopark'ın ikinci etabını açıyorduk. Orada, dünyada 400'ün üzerinde milyar dolar değerlemeye ulaşan firma yani unicorn var ama içlerinde Türkiye'den bir firma yok demiştim. Bakın aradan çok uzun zaman değil sadece 2 sene geçti. Bugün unicorn ya da bizim tabirimizle turcorn sayımız 6'ya ulaştı. Girişimcilik ekosistemimizin başarıları dünya gazetelerinin manşetlerini süslüyor" dedi.

'CARİ AÇIĞIN AZALMASINA 16 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLANACAK'

Bakan Varank, kritik teknolojilerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak üzere başlattıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda önemli bir adımı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimde yapısal dönüşüm çağrımızın değerlendirme sürecini tamamladık. Yapılan titiz incelemeler neticesinde, toplam büyüklüğü 2 milyar 700 milyon lira olan 21 projeyi destekleme kararı aldık. Makine sektörünün öncülük ettiği bu projelerle CNC işleme tezgahlarından sınai robotlara, enjeksiyon makinalarından çelikten sürgülü valflara kadar birçok kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak. Yerli ve milli imkanlarla yapılacak üretimler neticesinde dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacak. Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak. Projelere bir an önce başlayarak bu önemli ürün ve teknolojileri ülkemize kazandırma noktasında ellerini çabuk tutmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Varank, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Teknopark ile GEKA projelerinin açılış kurdelesini kesti. Programın ardından Teknopark'ta incelemelerde bulunan Bakan Varank, daha sonra AK Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir kuvars esaslı kompoze taş fabrikasını gezdi. Bakan Varank, daha sonra programı kapsamında Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia ile Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, incelemelerinin ardından MilasBodrum Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-06-19 01:21:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.