Marmaris’te 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salı içinde geri itilen 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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